У порту України виявили російські ракети комплексу С-125 "Печора": подробиці

В одному з українських морпортів виявили 36 зенітних ракет у складі російського комплексу С-125 "Печора" в повному оснащенні.

Про це на засіданні уряду повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, зазначивши, що їх віддадуть на озброєння ЗСУ.

За його словами, суд вже заарештував ці ракети як предмети порушення митних правил.

"Боєприпаси й ракетний комплекс пропонується уряду... передати у Збройні сили України. Лист про необхідність такого озброєння в ресурсі нашої армії є за підписом міністра оборони України", — зазначив прокурор.

Він наголосив, що в разі відповідного розпорядження Кабміну ЗСУ отримають на найближчому тижні сучасний ракетно-зенітний комплекс у складі цілого дивізіону придатних для використання і бойового застосування ракет російського комплексу "Печора".

Присутній на засіданні генпрокурор Юрій Луценко додав, що росіяни експортували за кордон свої зенітно-ракетні комплекси під виглядом українських, щоб підірвати імідж України на міжнародній арені.

За його словами, росіяни у 2007 році намагалися за підробленими документами переправити нібито в Еритрею, а можливо й інші країни сучасні ракетні комплекси.

"У період з 2007 року до цього часу посадові особи "Рособоронекспорту" за попередньою змовою з посадовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу України здійснили незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зброї, боєприпасів, вибухових речовин, а саме — 36 зенітних ракет", — розповів генпрокурор.

За даним фактом СБУ та військова прокуратура відкрили 2019 року кримінальне провадження.

Як писав OBOZREVATEL, у січні 2019 року стало відомо, що Росія завезла на окуповані території Донбасу експериментальні зразки нового озброєння для боротьби з безпілотниками.

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