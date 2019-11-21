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21 листопада • оновлено в 16:40
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В Україні затримали терориста ІДІЛ із Росії. Фото

1.5т
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У четвер, 21 листопада, в Житомирі затримали громадянина Росії, який є керівником однієї груп терористичної організації ІДІЛ.

Злочинець перебував у міжнародному розшуку за скоєння вбивств, повідомляє пресслужба ГУ НПУ в Житомирській області.

"За наявною інформацією, затриманий є членом терористичної радикальної організації "Ісламська держава" і навіть керівником однієї з її груп, – йдеться у зверненні.

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Зазначається, що чоловік народився в Луганській області, а потім довгий час жив у Росії. На території України переховувався, щоб уникнути відповідальності за скоєння вбивства.

Наразі вирішується питання про екстрадицію затриманого.

Затримання терориста ІДІЛ

Затримання терориста ІДІЛ

Затримання терориста ІДІЛ

Затримання терориста ІДІЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області затримали одного з ключових керівників терористичної організації ІДІЛ.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Житомир
Теги
ІДІЛ тероризм
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Уже второй на Украине ... Что у вас там за сборище? Приехали на праздник оранжевого достоинства?
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0
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фил филька
фил филька
родился в украине но все равно россиянин. обозик ты прекращай сепарничать)) город луганск это украина (по крайней мере был на момент рождения этого игиловца)
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Экстрадиция - это хорошо. Xyнта начинает понимать, что нельзя скрывать у себя ИГИЛовцев, лучше их выдавать на суд.
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