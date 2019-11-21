В Україні затримали терориста ІДІЛ із Росії. Фото

У четвер, 21 листопада, в Житомирі затримали громадянина Росії, який є керівником однієї груп терористичної організації ІДІЛ.
Злочинець перебував у міжнародному розшуку за скоєння вбивств, повідомляє пресслужба ГУ НПУ в Житомирській області.
"За наявною інформацією, затриманий є членом терористичної радикальної організації "Ісламська держава" і навіть керівником однієї з її груп, – йдеться у зверненні.
Зазначається, що чоловік народився в Луганській області, а потім довгий час жив у Росії. На території України переховувався, щоб уникнути відповідальності за скоєння вбивства.
Наразі вирішується питання про екстрадицію затриманого.
Затримання терориста ІДІЛ
Затримання терориста ІДІЛ
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області затримали одного з ключових керівників терористичної організації ІДІЛ.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!