В Україні затримали терориста ІДІЛ із Росії. Фото

У четвер, 21 листопада, в Житомирі затримали громадянина Росії, який є керівником однієї груп терористичної організації ІДІЛ.

Злочинець перебував у міжнародному розшуку за скоєння вбивств, повідомляє пресслужба ГУ НПУ в Житомирській області.

"За наявною інформацією, затриманий є членом терористичної радикальної організації "Ісламська держава" і навіть керівником однієї з її груп, – йдеться у зверненні.

Зазначається, що чоловік народився в Луганській області, а потім довгий час жив у Росії. На території України переховувався, щоб уникнути відповідальності за скоєння вбивства.

Наразі вирішується питання про екстрадицію затриманого.

Затримання терориста ІДІЛ

Затримання терориста ІДІЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області затримали одного з ключових керівників терористичної організації ІДІЛ.

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