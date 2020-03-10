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10 березня • оновлено в 16:50
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/ Розслідування

В Україні затримали підозрюваного у вбивстві Героя Небесної Сотні: з'явилося фото

5.4т
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Українські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького – Сергія Мисливого. Крім того, він може бути причетний до викрадення екснардепа восьмого скликання Ігоря Луценка ("Батьківщина").

Про це колишній парламентар сам написав на особистій сторінці у Facebook і опублікував фото підозрюваного.

"Українськими правоохоронцями був затриманий ще один чоловік, який підозрюється в співучасті у викраденні Юрія Вербицького і мене під час подій Майдану, заподіянні тілесних ушкоджень та вбивстві останнього! Його ім'я – Мисливий Сергій Анатолійович. Його роль – більша, ніж звичайного тітушки-піхотинця. Щось типу заступника командира групи захоплення", – написав Луценко.

Сергій Мисливий

Сергій Мисливий

Facebook Ігоря Луценка

Екснардеп додав, що за версією слідства затриманий мав відношення безпосередньо до викрадення Луценка і Вербицького на території Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року.

"Мисливий працював на постійній основі у групі, яка займалася силовими акціями проти майданівців, отримував за це гроші, а також йому винаймали "службову" квартиру, – розповів Луценко.

Про затримання Мисливого також написав у Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, зловмисник перебував у міжнародному розшуку Інтерполу і тривалий час переховувався від слідства (він вів конспіративний спосіб життя і жив за підробленими документами).

"Зараз його затримано, і він перебуває під вартою. Віримо, що вирок суду буде справедливим і суворим", – зазначив Шкіряк.

Мисливого оголосив у розшук Інтерпол

Мисливого оголосив у розшук Інтерпол

Facebook Зоряна Шкіряка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Небесна Сотня
Особи
Ігор Луценко Зорян Шкіряк
Місце
Україна
Тег
Інтерпол
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Аваков в курсе?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так где его задержали?
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Кацапомокшанов Амандрапупа
Кацапомокшанов Амандрапупа
Pavlov Pavel, пшел!
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