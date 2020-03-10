В Україні затримали підозрюваного у вбивстві Героя Небесної Сотні: з'явилося фото

Українські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького – Сергія Мисливого. Крім того, він може бути причетний до викрадення екснардепа восьмого скликання Ігоря Луценка ("Батьківщина").
Про це колишній парламентар сам написав на особистій сторінці у Facebook і опублікував фото підозрюваного.
"Українськими правоохоронцями був затриманий ще один чоловік, який підозрюється в співучасті у викраденні Юрія Вербицького і мене під час подій Майдану, заподіянні тілесних ушкоджень та вбивстві останнього! Його ім'я – Мисливий Сергій Анатолійович. Його роль – більша, ніж звичайного тітушки-піхотинця. Щось типу заступника командира групи захоплення", – написав Луценко.
Сергій Мисливий
Facebook Ігоря Луценка
Екснардеп додав, що за версією слідства затриманий мав відношення безпосередньо до викрадення Луценка і Вербицького на території Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року.
"Мисливий працював на постійній основі у групі, яка займалася силовими акціями проти майданівців, отримував за це гроші, а також йому винаймали "службову" квартиру, – розповів Луценко.
Про затримання Мисливого також написав у Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, зловмисник перебував у міжнародному розшуку Інтерполу і тривалий час переховувався від слідства (він вів конспіративний спосіб життя і жив за підробленими документами).
"Зараз його затримано, і він перебуває під вартою. Віримо, що вирок суду буде справедливим і суворим", – зазначив Шкіряк.
Мисливого оголосив у розшук Інтерпол
Facebook Зоряна Шкіряка
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Юрій Вербицький та Ігор Луценко були викрадені увечері 20 січня 2014 року.
Луценко був знайдений 21 січня і розповів, що викрадачі, побивши його, викинули в Бориспільському районі.
У вересні 2019 року Луценко заявляв, що до його викрадення і вбивства активіста Юрія Вербицького також може бути причетний нардеп від "Слуги народу" Сергій Литвиненко.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Небесна Сотня" на сайті "OBOZREVATEL".