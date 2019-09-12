В Україні заочно заарештували суддю-корупціонера часів Януковича

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував скандального голову Вищого господарського суду часів Віктора Януковича Віктора Татькова.

Про це повідомив журналіст "Слідства.Інфо" із залу суду 12 вересня. За даними правоохоронців, зараз Татьков знаходиться у Австрії та ухиляється від слідства.

Втікач Татьков звинувачується у пособництві і винесенні неправосудних рішень, майнових і корупційні злочинах, створенні і керівництві злочинною організацією, втручанні у діяльність судових органів та незаконне втручання у роботу автоматизованої системи документообігу суду, отриманні хабара і відмиванні грошей.

Віктор Татьков ТСН

Журналісти знайшли близько сотні об'єктів нерухомості в Україні і близько десятка в Іспанії, оформлених на родичів і незаможних друзів Татькова. З грудня 2016 Віктор Татьков в розшуку.

Підозрюваному інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

За словами прокурора, українські силовики просили австрійських колег видати Татькова. Підозрюваний відмовився від спрощеної процедури видачі.

Тепер для екстрадиції потрібно рішення про запобіжний захід і заочний арешт.

У сторони захисту Татькова є п'ять днів, щоб оскаржити судове рішення.

Відзначимо, що Віктор Татьков з 1994 по 2010 року обіймав керівні посади в господарських судах Донецької області, а в 2010-2014 роках очолював Вищий господарський суд України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня Вища рада правосуддя звільнила Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України за вчинення дисциплінарного проступку.

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