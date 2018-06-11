В Україні закликали заборонити поїзди та автобуси в РФ

Росія може використовувати чемпіонат світу з футболу-2018, щоб захопити нових заручників серед українців, які відправляться на мундіаль. Владі України давно слід було обмежити пасажирське транспортне сполучення з РФ, щоб уникнути подібних ризиків.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV відомий волонтер і блогер, учасник АТО Мирослав Гай.

Коментуючи поїздку на ЧС-2018 кількох тисяч українських уболівальників, Гай заявив: "Незважаючи на несвідомість цих людей, вони є громадянами України. Є ризики, що дехто з них не повернеться з РФ через те, що ФСБ проводитиме по них перевірки. Вже були чутки в російських медіа, що дехто з громадян України, які їдуть на чемпіонат світу з футболу, можуть бути якимись "правосєками", або розвідниками, або силами спеціальних операцій. Це абсолютна дурість, але ми пам'ятаємо досвід Олега Сєнцова, якого Росія зробила політв'язнем без будь-якої провини з його боку".

"Є ризики, що Україна отримає нових політв'язнів, які залишаться на території РФ, і ми будемо змушені про них піклуватися як про наших громадян", - зазначив блогер.

За словами Гая, "постає питання превентивних заходів, що не були зроблені".

"Для того, щоб такого не сталося, треба було давно припинити сполучення поїздів і автобусів з РФ. У нас досі з Донецька і Луганська ходить автобус з окупованої території через Україну до Москви. Є прямий поїзд, і я не здивуюся, якщо деякі колаборанти або військові приватних компаній РФ користуються цим транспортом, щоб зручно доїхати до Донецька", - підкреслив він.

"Питання - чому зараз є можливість прямого сполучення з РФ для приватних осіб... Це цивільні перевезення, і ми повинні обмежити їх, щоб люди не могли їхати туди", - додав Гай.

Як повідомляв ObozTV, раніше військовий експерт Михайло Жирохов заявив про можливість загострення на Донбасі після чемпіонату світу-2018.