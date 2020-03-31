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31 березня • оновлено в 21:14
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В Україні випробували винищувач із керованою ракетою. Фото

2.5т
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В Україні провели льотні випробування багатоцільового літака МіГ-29МУ2 із керованою ракетою Х-29Т.

Про це повідомив "Український мілітарний портал". Фото з польоту модернізованого винищувача, озброєного керованою ракетою, з'явилося напередодні в мережі.

МіГ-29МУ2. Ілюстрація

МіГ-29МУ2. Ілюстрація

Депо

Зазначається, що модернізація літака МіГ-29 – МУ2, яка була розроблена на Львівському авіаційно-ремонтному заводі, – була проведена за допомогою підприємств українського оборонно-промислового комплексу.

У результаті були вдосконалені можливості літака з нанесення високоточних ударів по наземних цілях.

МіГ-29 із ракетою Х-29

МіГ-29 із ракетою Х-29

mil.in.ua

МіГ-29МУ2 із коректувальною авіабомбою КАБ-500 в підвісці

МіГ-29МУ2 із коректувальною авіабомбою КАБ-500 в підвісці

mil.in.ua

На МіГ-29МУ2 можлива установка ракетно-бомбового озброєння з телевізійними головками наведення типу Х-29Т і КАБ-500КР.

Після першого польоту винищувача в січні 2020 року, почалися льотні випробування літака з керованим озброєнням.

Після польотів будуть здійснені відпрацювання пусків керованих ракет і озброєнь для підтвердження можливості їх використання в бойових умовах.

"Штатно наявні в Україні літаки МіГ-29 не мають технічної можливості вражати наземні цілі керованим озброєнням, тому модернізація МіГ-29МУ2 покликана розширити бойові можливості наявних на озброєнні Повітряних сил ЗС України літаків", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Збройні сили України отримали нову партію танків – шість одиниць Т-64 відправляться на передову з "Львівського бронетанкового заводу".

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Озброєння
Місце
Україна
Теги
фотографии зброя літак
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Мой господин
Мой господин
Опана,селюки,а вам не противно летать на самолете агрессора??
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