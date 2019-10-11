В Україні суд повернув на посаду скандального ексглаву КСУ

У п'ятницю, 11 жовтня, Окружний адміністративний суд Києва поновив Станіслава Шевчука на посаді судді Конституційного суду України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Водночас офіційного коментаря або повідомлення від пресслужб, представників будь-яких інстанцій щодо цього поки оприлюднено не було.

Однак інформацію про відновлення підтвердив у Facebook ексзаступник голови адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича Андрій Портнов.

"Адміністративний суд щойно відновив Станіслава Шевчука главою Конституційного суду. Рішення підлягає негайному виконанню і тепер у нас у країні одразу два глави КС", – зазначив він.

Нагадаємо, що:

28 лютого Конституційний суд під керівництвом Шевчука скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. У визнанні статті неконституційною не раз звинувачували саме Шевчука.

3 травня йому з цієї ж причини відмовили у видачі візи США.

6 травня з'явилася інформація про можливу відставку Шевчука. На його систематичні порушення поскаржилися декілька суддів КСУ.

Станіслав Шевчук Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня 2019 року главі Конституційного суду України Станіславу Шевчуку висловили недовіру і зняли його з посади. Новою главою КС була обрана Наталія Шаптала.

21 травня Шевчук звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання його звільнення незаконним.

17 вересня КС на спеціальному пленарному засіданні звільнив главу суду Шапталу з посади судді цієї установи, а також обрала нового керівника КС і його заступника, якими стали судді Олександр Тупицький і Сергій Головатий відповідно.

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