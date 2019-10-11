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11 жовтня • оновлено в 17:12
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/ Розслідування

В Україні суд повернув на посаду скандального ексглаву КСУ

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У п'ятницю, 11 жовтня, Окружний адміністративний суд Києва поновив Станіслава Шевчука на посаді судді Конституційного суду України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Водночас офіційного коментаря або повідомлення від пресслужб, представників будь-яких інстанцій щодо цього поки оприлюднено не було.

Однак інформацію про відновлення підтвердив у Facebook ексзаступник голови адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича Андрій Портнов.

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"Адміністративний суд щойно відновив Станіслава Шевчука главою Конституційного суду. Рішення підлягає негайному виконанню і тепер у нас у країні одразу два глави КС", – зазначив він.

Нагадаємо, що:

Станіслав Шевчук

Станіслав Шевчук

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня 2019 року главі Конституційного суду України Станіславу Шевчуку висловили недовіру і зняли його з посади. Новою главою КС була обрана Наталія Шаптала.

21 травня Шевчук звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання його звільнення незаконним.

17 вересня КС на спеціальному пленарному засіданні звільнив главу суду Шапталу з посади судді цієї установи, а також обрала нового керівника КС і його заступника, якими стали судді Олександр Тупицький і Сергій Головатий відповідно.

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Особа
Святослав Шевчук
Місце
Україна
Тег
Конституційний суд України
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