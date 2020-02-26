В Україні сотні порушників закону уникли покарання: сумні цифри

В Україні через зміни в законодавстві кваліфікаційна комісія суддів припинила існування. В результаті в країні ряд судів залишився без служителів Феміди.

У Вищій раді правосуддя заявили, що поки не можуть призначити нових суддів на місцях, говориться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Ведеться постійна дискусія з міжнародними організаціями відповідно до закону про Вищий антикорупційний суд. Зокрема, повинні делегувати своїх кандидатів в цій конкурсній комісії. На сьогодні ми таких кандидатур не отримали", – пояснив голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко.

Андрій Овсієнко Скріншот

І поки в місцевих судах немає суддів, то сотні справ просто припадають пилом на полицях, а порушники уникають покарання. Так, кримінальні справи направляються до інших судів, але сотні адміністративних і цивільних залишаються без розгляду.

Наприклад, в Радивилівському суді Рівненської області 724 адміністративних порушника уникли покарання. Адже відповідно до закону, якщо пройшло три місяці з часу складання протоколу, судити правопорушника неможливо.

Через те, що в Радивилівському суді немає жодного судді, то нікому розсудити суперечку між Веронікою Світличною та соцслужбами, які наполягають на тому, що жінку потрібно позбавити батьківських прав і відібрати п'ятьох її дітей.

"Будинок без світла та опалення. Вона зловживала алкоголем, фізично давила на дітей. А на дитячі гроші годувала і поїла чоловіків", – повідомила голова Радивилівської Служби у справах дітей Олена Писарєва.

Вероніка Світлична Скріншот

При цьому сама горе-матір заперечувала всі звинувачення, обливаючись сльозами.

"Якщо я візьму і дам по дупі або нагримаю, ну слухайте, це що, означає, що треба забрати моїх дітей? Суддів взагалі немає", – відзначала Світлична.

Додамо, що у Вищій раді юстиції не відповіли, коли зміниться ситуація з суддями. У відомстві сподіваються, що в березні з'являться хоча б міжнародні експерти, які допоможуть сформувати кваліфікаційну комісію суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України в рамках судової реформи 2016 року.

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