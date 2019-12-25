В Україні розкрили масштабну схему "відкатів": попалися співробітники СБУ

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему "відкатів" співробітниками Служби безпеки України та державного підприємства стратегічного значення "Артемсіль".

Гроші систематично вимагали з підприємців за забезпечення перемог в тендерах. Зловмисників спіймали "на гарячому" під час передачі 540 тисяч гривень, повідомляє пресслужба ДБР (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зловмисників спіймали "на гарячому" Телеграм-канал "Темний лицар"

Раніше правоохоронці задукоментували факт вимагання та отримання 8 500 $ через заступника начальника одного з відділень Управління СБУ в Запорізькій області.

У злочинних схемах також брали участь заступник начальника управління Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях і ряд посадових осіб "Артемсіль".

Співробітників СБУ затримали, зараз вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності працівників підприємства "Артемсіль".

Вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності Пресслужба ДБР

Їх спіймали під час передачі 540 тисяч гривень Пресслужба ДБР

У схемах брали участь співробітники СБУ Телеграм-канал "Темний лицар"

Співробітників СБУ затримали Телеграм-канал "Темний лицар"

Раніше OBOZREVATEL писав, що Служба безпеки України затримала на систематичному отриманні хабарів начальника одного з підрозділів митниці Державної фіскальної служби в Херсонській області, Криму та в місті Севастополь.

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