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В Україні розбився літак з людьми

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У Полтавській області здійснив аварійну посадку і загорівся літак Ан-2, в якому були люди.

За даними прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь вдалося ліквідувати.

"23 червня близько 10:00 поблизу с. Млини Лохвицького району під час обробки полів здійснив аварійну посадку літак Ан-2 з послідуючим горінням", – йдеться в повідомленні.

Залишки літака

Залишки літака

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Уточнюється, що постраждали два члени екіпажу літака. Їх в екстреному порядку госпіталізували. Інформація про стан постраждалих не повідомляється. В результаті НП ніхто не загинув. Обставини з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аеропорту столиці Лівії під час військових зіткнень згорів український літак АН-124 "Руслан", який належав авіакомпанії Libyan Arab Air Cargo.

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Місце
Україна
Теги
літакзагорівся літак
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