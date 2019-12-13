В Україні різко підняли ціну на газ: скільки заплатимо

У січні 2020 року приватні споживачі будуть платити за газ 5500 грн за тисячу кубометрів.

Як повідомила пресслужба "Нафтогазу", це ціна без урахування ПДВ і націнок газзбутів, які відрізняються залежно від регіону.

"Це на 12% менше, ніж у січні 2019 року. Ця ціна збігається з квартальною гарантованою ціною, яку "Нафтогаз" запропонував усім захищеним споживачам на період із січня по квітень 2020 року", – йдеться у заяві.

"Споживачам, які хочуть отримувати газ за ціною, що буде змінюватися щомісяця до кінця опалювального сезону залежно від ринкових обставин, необхідно з 10 по 24 грудня звернутися до своїх регіональних збутових компаній. Споживачі, які хочуть купувати газ за фіксованою ціною з 1 січня 2020 року до кінця сезону, не мають нікуди звертатися чи вносити передплату – для них із 1 січня автоматично почне діяти гарантована ціна", – відзначається в повідомленні.

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Нагадаємо, у жовтні оптова ціна на газ становить 4277 за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат).

Як писав OBOZREVATEL, напередодні міністр енергетики Олексій Оржель запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення в кінці 2019 року.

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