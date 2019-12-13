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13 грудня • оновлено в 22:11
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В Україні різко підняли ціну на газ: скільки заплатимо

5.6т
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У січні 2020 року приватні споживачі будуть платити за газ 5500 грн за тисячу кубометрів.

Як повідомила пресслужба "Нафтогазу", це ціна без урахування ПДВ і націнок газзбутів, які відрізняються залежно від регіону.

"Це на 12% менше, ніж у січні 2019 року. Ця ціна збігається з квартальною гарантованою ціною, яку "Нафтогаз" запропонував усім захищеним споживачам на період із січня по квітень 2020 року", – йдеться у заяві.

"Споживачам, які хочуть отримувати газ за ціною, що буде змінюватися щомісяця до кінця опалювального сезону залежно від ринкових обставин, необхідно з 10 по 24 грудня звернутися до своїх регіональних збутових компаній. Споживачі, які хочуть купувати газ за фіксованою ціною з 1 січня 2020 року до кінця сезону, не мають нікуди звертатися чи вносити передплату – для них із 1 січня автоматично почне діяти гарантована ціна", – відзначається в повідомленні.

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Нагадаємо, у жовтні оптова ціна на газ становить 4277 за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат).

В Україні різко підняли ціну на газ: скільки заплатимо

Як писав OBOZREVATEL, напередодні міністр енергетики Олексій Оржель запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення в кінці 2019 року.

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Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
газ НАК "Нафтогаз"
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Суки свидомые.. Что вы дурите опять украинцев????
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1
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Слава Майдану! - вздохнули Крымчане.
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1
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Южный Гарик
Южный Гарик
Пэрэмога в борьбе с Газпромом у Нафтогаза, а платят больше украинцы
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