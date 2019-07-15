В Україні почалися обшуки та затримання кандидатів у Раду. Фото і відео

У понеділок, 15 липня, у Закарпатській області почалися масові обшуки і затримання кандидатів у народні депутати в межах провадження щодо підкупу виборців.

Про це повідомив у Facebook професор УжНУ Федір Шандор, зазначивши, що обшуки відбуваються у Виноградівському, Ужгородському та Іршавському районах регіону.

"Сьогодні (15 липня) о 7:00 на Закарпатті почалася масова спецоперація із затримання осіб, які здійснюють підкуп виборців. Затриманим вручені підозри і їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна. На жаль, серед затриманих є багатодітні матері і сільські вчителі та лікарі, і навіть представники правоохоронних органів. Відомо про арешт осіб у Виноградівському, Ужгородському та Іршавському районах. Як повідомили у ГУБЕЗ, спецоперація триватиме до 21 липня включно", – йдеться у повідомленні.

Так, обшуки відбулися у кандидата в нардепи Петра Добромільського. У Facebook опублікували відео моменту, як до нього прийшли силовики.

mukachevo.net

mukachevo.net

В обласній поліції додали, що група осіб підозрюється в організації схеми підкупу виборців на користь одного з кандидатів.

"За один голос і голосування виключно за одного кандидата в народні депутати України у виборчому бюлетені громадянам обіцяли 1500 гривень... Під час процесуальних заходів працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції та Головного слідчого управління НПУ встановили, що зазначені особи спершу формували списки громадян, які за грошову винагороду погодилися віддати свій "голос" за певного кандидата", – йдеться у повідомленні.

Надалі один екземпляр сформованих списків передавався так званим кураторам, а один залишався безпосередньо у тих, хто займався грошовою агітацією виборців. Щоб отримати гроші, людині треба було в день виборів сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування з позначкою про голосування за потрібного депутата, і передати фото куратору.

Зараз правоохоронці проводять санкціоновані обшуки за місцем проживання осіб, причетних до організації мережі підкупу виборців.

Затримання осіб за підкуп виборців npu.gov.ua

Затримання осіб за підкуп виборців npu.gov.ua

Затримання осіб за підкуп виборців npu.gov.ua

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