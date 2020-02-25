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25 лютого • оновлено в 22:44
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Заробили 4 млн євро: в Україні "накрили" небезпечне угруповання торговців авто на єврономерах

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В Україні зловили організатора та чотирьох учасників злочинного угруповання, які незаконно ввозили з країн ЄС автомобілі, провернувши шахрайську схему на 4 млн євро.

Затримання провели співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, передає пресслужба правоохоронців. Фігурантам повідомлено про підозру (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Затримані оформляли в лізинг автомобілі в Євросоюзі, переправляли їх через кордон України за підробленими документами, ставили на реєстрацію і в подальшому збували. Правоохоронці встановили 56 фактів подібних злочинів.

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Поліція зловила угруповання, яке заробило 4 млн євро на авто з ЄС

Поліція зловила угруповання, яке заробило 4 млн євро на авто з ЄС

npu.gov.ua

Під час розслідування 25 лютого було проведено 80 санкціонованих обшуків на території Києва, Львова, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Київській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.

Були вилучені документація, банківські картки, 10 автомобілів еліт-класу, номерні державні знаки, готівкові, зброя, патрони та наркотики. Крім того, у фігурантів групи вилучено по кілька закордонних паспортів.

Поліція зловила угруповання, яке заробило 4 млн євро на авто з ЄС

Поліція зловила угруповання, яке заробило 4 млн євро на авто з ЄС

npu.gov.ua

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.4 ст.28 ч . 3, ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст.28 ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу.

Крім того, слідчі перевіряють причетність до діяльності викритого угруповання співробітників правоохоронних органів, які могли бути їх спільниками.

Поліція зловила угруповання, яке заробило 4 млн євро на авто з ЄС

Поліція зловила угруповання, яке заробило 4 млн євро на авто з ЄС

npu.gov.ua

Поліція зловила угруповання, яке заробило 4 млн євро на авто з ЄС

Поліція зловила угруповання, яке заробило 4 млн євро на авто з ЄС

npu.gov.ua

Поліція зловила угруповання, яке заробило 4 млн євро на авто з ЄС

Поліція зловила угруповання, яке заробило 4 млн євро на авто з ЄС

npu.gov.ua

Поліція зловила угруповання, яке заробило 4 млн євро на авто з ЄС

Поліція зловила угруповання, яке заробило 4 млн євро на авто з ЄС

npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше під час отримання частини хабаря в загальному розмірі 325 тисяч гривень ГПУ затримала в.о. директора держпідприємства "Закарпатський облавтодор" та начальника відділу його філії.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Автоновини України Кримінал Авто на єврономерах
Місце
Україна
Теги
Єврономери авто затримання Національна поліція України фотографии видео
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