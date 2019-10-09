В Україні на відомому курорті трапилася смертельна трагедія

У Миколаївській області на курорті в селі Коблево трапилося обвалення на будівництві, в результаті чого загинув робітник.

Крім того, двоє осіб отримали травми, повідомляє пресслужба ГУНП в області.

"6 жовтня троє жителів Івано-Франківської області прибули в Коблево для працевлаштування різноробами на одну з баз. Щоб оглянути обсяг роботи, чоловіки піднялися на третій поверх споруди, яка перебуває на стадії демонтажу, і стали на бетонну плиту, що залишилася від балкона. Від ваги плита обвалилася разом із людьми", – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що один робітник загинув на місці, другого з травмами доставили до лікарні. Третій потерпілий отримав синці та садна й від госпіталізації відмовився.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою".

Коблево Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня у ДТП на автодорозі Херсон – Миколаїв поблизу села Шевченкове на Миколаївщині загинули керівники кримінальної поліції та управління протидії наркозлочинності області.

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