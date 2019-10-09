Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 18:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

В Україні на відомому курорті трапилася смертельна трагедія

2.4т Читати матеріал російською

У Миколаївській області на курорті в селі Коблево трапилося обвалення на будівництві, в результаті чого загинув робітник.

Крім того, двоє осіб отримали травми, повідомляє пресслужба ГУНП в області.

"6 жовтня троє жителів Івано-Франківської області прибули в Коблево для працевлаштування різноробами на одну з баз. Щоб оглянути обсяг роботи, чоловіки піднялися на третій поверх споруди, яка перебуває на стадії демонтажу, і стали на бетонну плиту, що залишилася від балкона. Від ваги плита обвалилася разом із людьми", – йдеться в повідомленні.

Новини
Могли зґвалтувати: на відомому курорті України знайшли труп жінки зі спущеними штаньми

У поліції зазначили, що один робітник загинув на місці, другого з травмами доставили до лікарні. Третій потерпілий отримав синці та садна й від госпіталізації відмовився.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою".

Коблево

Коблево

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня у ДТП на автодорозі Херсон – Миколаїв поблизу села Шевченкове на Миколаївщині загинули керівники кримінальної поліції та управління протидії наркозлочинності області.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Миколаїв
Теги
Національна поліція України смерть
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel