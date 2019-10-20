В Угорщині знайшли труп українця: перші деталі

В угорському місті Надьканіжі з численними травмами знайдено тіло українця.

У причетності до злочину звинувачують напарника загиблого чоловіка, повідомив представник прокуратури округу Залу Чабуа Піргера, передає Mukachevo.net.

В Угорщину українець виїхав працювати водієм. Перед смертю його бачили зі своїм 37-річним напарником в місці відпочинку для водіїв в місті Надьканіжі. Після цього чоловіка знайшли мертвим з численними травмами голови і спини.

За словами колеги загиблого, який також є уродженцем України, він бачив напарника, який лежав на землі, але вирішив, що той просто спить, і не викликав ні медиків, ні поліцію.

Труп "МТВ"

Зараз чоловіка підозрюють у причетності до злочину, зокрема, його звинувачують в ненаданні допомоги. Триває слідство, напарник загиблого поки не має права виїхати за межі Угорщини.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Угорщині мікроавтобус з громадянами України на великій швидкості вилетів з траси і врізався в дерево. В результаті ДТП 10 пасажирів автобуса госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

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