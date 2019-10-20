В Угорщині автобус з українцями розбився в ДТП: подробиці і фото

В Угорщині мікроавтобус з громадянами України на великій швидкості вилетів з траси і врізався в дерево. В результаті ДТП 10 пасажирів автобуса госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Аварія сталася вранці 19 жовтня неподалік від кордону зі Словаччиною поруч з угорським селом Пацини, повідомляє Mukachevo.net.

Як розповів директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, водій мікроавтобуса Mercedes у результаті перевищення швидкості не впорався з керуванням транспортним засобом, на перехресті з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом.

В результаті ДТП шестеро українців отримали тяжкі травми, чотири – легкі.

mukachevo.net

mukachevo.net

Дипломат повідомив, що потерпілі перебували в свідомості і самостійно повідомили рідним про ДТП. Українців госпіталізували до місцевих медустанов, де їм надається необхідна допомога.

"Трьом громадянам були зроблені невідкладні операції. Згідно з отриманою інформацією від завідувача травматології лікарні міста Мішкольц, громадяни України після операції в тяжкому стані, але загрози їхньому життю немає", - розповів представник МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чехії мікроавтобус із заробітчанами з України зіткнувся з потягом, в результаті чого загинула жінка.

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