У Києві в туалеті на стадіоні знайшли мертвого чоловіка: з'явилися деталі

У Києві на вулиці Привокзальній в приміщенні покинутого туалету на території стадіону "Восход" знайшли труп чоловіка.

Про це повідомляє "Інформатор". Чоловік був безхатьком.

Будівля туалету kiev.informator.ua

За словами свідка, який виявив тіло небіжчика, він спробував зайти в приміщення, щоб справити нужду. У цей момент він відчув різкий неприємний запах і побачив в одній з кімнат труп чоловіка.

Правоохоронці не знайшли на тілі слідів насильницької смерті. Труп безхатька лежав лежав на матраці. На вигляд йому було близько 40 років.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Одеській області діти заради забави забили на смерть бездомного.

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