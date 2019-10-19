Головна Новини
19 жовтня • оновлено в 12:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У Києві в туалеті на стадіоні знайшли мертвого чоловіка: з'явилися деталі

1.3т Читати матеріал російською

У Києві на вулиці Привокзальній в приміщенні покинутого туалету на території стадіону "Восход" знайшли труп чоловіка.

Про це повідомляє "Інформатор". Чоловік був безхатьком.

Будівля туалету

Будівля туалету

kiev.informator.ua

Новини
У Києві підлітки до напівсмерті побили безхатька, їх провчили: фото і відео 18+

За словами свідка, який виявив тіло небіжчика, він спробував зайти в приміщення, щоб справити нужду. У цей момент він відчув різкий неприємний запах і побачив в одній з кімнат труп чоловіка.

У Києві в туалеті на стадіоні знайшли мертвого чоловіка: з'явилися деталі

Правоохоронці не знайшли на тілі слідів насильницької смерті. Труп безхатька лежав лежав на матраці. На вигляд йому було близько 40 років.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Одеській області діти заради забави забили на смерть бездомного.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Заброшенных зданий и помещений по всей стране не счесть. Во времена оккупации Совсоюзом все строилось, а сейчас при самостийности все приходит в упадок - раскрадывается и разрушается. Вся страна живёт на заделе времён Союза.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Pavlov Pavel, справедливо о россии рассказал ватан.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки

ads pixel