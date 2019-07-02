У Росії поскаржилися на обстріл пропагандистів на Донбасі

У Росії заявили про те, що ЗСУ 2 липня на Донбасі нібито обстріляли знімальну групу ВДТРК.

Як передає "Медуза", пропагандисти стверджували, що їх обстріляли з мінометів в Олександрівці. Члени групи "сховалися в безпечному місці" і не постраждали.

У зв'язку з цим у Слідчому комітеті Росії заявили про порушення кримінальної справи, поскаржившись на українську сторону через "небажання допустити об'єктивне висвітлення в ЗМІ подій на Донбасі".

Ілюстрація ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно під окупованим Донецьком потрапили під обстріл ще троє російських пропагандистів. Це також трапилося в селищі Олександрівка.

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