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В Полтаві чоловік вистрілив охоронцю в голову через зауваження про туалет. Відео

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У вівторок, 6 серпня, близько 23:00 у Шевченківському районі Полтави, поруч із кафе "Ботанік", чоловік вистрілив у охоронця закладу.

Як написало видання "Коло", спікер обласної поліції Юрій Сулаєв розповів, що невідомий зупинився, аби "сходити в туалет". Охоронець зачиненого закладу зробив зауваження, а у відповідь отримав кілька пострілів у голову (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Пресслужба поліції Полтавської області повідомила, що пораненого чоловіка 1979 року народження в непритомному стані доправили до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні.

Чоловік вистрілив у охоронця

Чоловік вистрілив у охоронця

Скріншот

За фактом замаху на вбивство відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція розпочала проведення комплексу необхідних слідчо-оперативних заходів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 липня у Дніпрі, на балконі, застрелили чоловіка, який перебував під домашнім арештом.

Пізніше, 2 серпня, на автозаправці на трасі "Одеса – Київ" у районі Біляївки зчинилася стрілянина, в результаті якої поранили чоловіка.

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Місце
Україна Полтава
Тег
стрілянина
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