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В окупованому Донецьку підняли прапор України. Фотофакт

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Патріоти в окупованому Донецьку вивісили прапор України практично під носом у терористів "ДНР".

Про це в Twitter повідомив екс-боєць батальйону "Артемівськ", донеччанин Віталій Овчаренко, опублікувавши показові знімки, на яких зображено державний символ країни.

"Сьогодні в Донецьку на перетині проспектів Миру та 75-річчя ФК Шахтар, невідомі патріоти вивісили прапор України. До готелю "Вікторія" (де живуть російські окупанти) - 200 метрів", - підписав активіст.

Прапор України в Донецьку

Віталій Овчаренко / Twitter

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Він зазначив, що це місце також знаходиться в 500 метрах від "Донбас Арени".

"Донеччани наголошують і Європі, і світу, і Росії: "Донецьк - це Україна", - резюмував Овчаренко.

Прапор України в Донецьку

Віталій Овчаренко / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 травня активісти запустили в небо в Світлодарську прапор України, який пролетів над територією окупованої Горлівки.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
прапор УкраїниНовини ДонбасуНовини ДНР
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