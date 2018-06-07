В окупованому Донецьку підняли прапор України. Фотофакт

Патріоти в окупованому Донецьку вивісили прапор України практично під носом у терористів "ДНР".

Про це в Twitter повідомив екс-боєць батальйону "Артемівськ", донеччанин Віталій Овчаренко, опублікувавши показові знімки, на яких зображено державний символ країни.

"Сьогодні в Донецьку на перетині проспектів Миру та 75-річчя ФК Шахтар, невідомі патріоти вивісили прапор України. До готелю "Вікторія" (де живуть російські окупанти) - 200 метрів", - підписав активіст.

Прапор України в Донецьку Віталій Овчаренко / Twitter

Він зазначив, що це місце також знаходиться в 500 метрах від "Донбас Арени".

"Донеччани наголошують і Європі, і світу, і Росії: "Донецьк - це Україна", - резюмував Овчаренко.

Прапор України в Донецьку Віталій Овчаренко / Twitter

Сьогодні у Донецьку на перетіні проспектів Миру та 75 ліття ФК Шахтар, невідомі патріоти вівісілі прапор України



До Готелю "Вікторія" (де Живуть російські окупанти) -200 метрів



До "Донбас - Арені" -500 метрів!



Донеччани наголошують и Европе и світу и России: "Донецьк - це Україна" pic.twitter.com/7RUno5FwiF - Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) 7 червня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 травня активісти запустили в небо в Світлодарську прапор України, який пролетів над територією окупованої Горлівки.