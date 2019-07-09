В одній зв'язці з Хомутинніком, Фуксом і Коломойським: стало відомо, чому НАБУ "полює" на главу Фонду держмайна

В. о. глави Фонду державного майна Віталій Трубаров, про "затримання" якого заявили в НАБУ, пов'язаний з одіозним нардепом Віталієм Хомутинніком, олігархами Ігорем Коломойським і Павлом Фуксом.

Про це у своєму розслідуванні пише "Страна". Так, деталі нової справи, яку відкрили на Трубарова, поки невідомі, проте раніше він не раз був помічений в інших махінаціях.

Відзначається, що Трубаров займав посаду керівника столичної філії ФДМ, а в 2017 році очолив усе відомство.

Віталій Трубаров Уніан

У 2016 та 2017 роках чиновник приховав у своїх деклараціях про доходи 600 тисяч грн. А в 2018 році він задекларував 17 000 доларів, 10 000 євро, 170 000 грн готівкою і 465 767 млн грн зарплати.

Однак найбільша схема, в якій він був помічений – скандал довкола "Центренерго" – найбільшого виробника електроенергії в Україні. У грудні 2018 року саме Трубаров скасував конкурс із приватизації компанії нібито через недоліки в документах учасників.

У червні 2019 року Фонд замінив ключових членів наглядової ради компанії. Лобістами цієї кадрової ротації, за даними джерела "Страны", є саме Коломойський і Фукс.

Фукс і Коломойський

Із Хомутинніком же Трубарова пов'язує особисте знайомство. При цьому, Хомутиннік у свою чергу також має спільний бізнес зі згаданими олігархами – він є офшорним акціонером їх компанії "Укрнафтобуріння".

Хомутиннік Корреспондент.net

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро у вівторок, 9 липня, нібито прийшли з обшуками в кабінет в. о. глави Фонду державного майна Віталія Трубарова. Вони заявили про затримання чиновника. Однак у Кабміні інформацію спростували, показавши його фото з засідання урядового комітету.

Раніше редакція OBOZREVATEL звернулася до НАБУ через мільярдні корупційні схеми олігарха Фукса. Чим він прославився:

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