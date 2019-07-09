В одній зв'язці з Хомутинніком, Фуксом і Коломойським: стало відомо, чому НАБУ "полює" на главу Фонду держмайна

В. о. глави Фонду державного майна Віталій Трубаров, про "затримання" якого заявили в НАБУ, пов'язаний з одіозним нардепом Віталієм Хомутинніком, олігархами Ігорем Коломойським і Павлом Фуксом.
Про це у своєму розслідуванні пише "Страна". Так, деталі нової справи, яку відкрили на Трубарова, поки невідомі, проте раніше він не раз був помічений в інших махінаціях.
Відзначається, що Трубаров займав посаду керівника столичної філії ФДМ, а в 2017 році очолив усе відомство.
Віталій Трубаров
Уніан
У 2016 та 2017 роках чиновник приховав у своїх деклараціях про доходи 600 тисяч грн. А в 2018 році він задекларував 17 000 доларів, 10 000 євро, 170 000 грн готівкою і 465 767 млн грн зарплати.
Однак найбільша схема, в якій він був помічений – скандал довкола "Центренерго" – найбільшого виробника електроенергії в Україні. У грудні 2018 року саме Трубаров скасував конкурс із приватизації компанії нібито через недоліки в документах учасників.
У червні 2019 року Фонд замінив ключових членів наглядової ради компанії. Лобістами цієї кадрової ротації, за даними джерела "Страны", є саме Коломойський і Фукс.
Фукс і Коломойський
Із Хомутинніком же Трубарова пов'язує особисте знайомство. При цьому, Хомутиннік у свою чергу також має спільний бізнес зі згаданими олігархами – він є офшорним акціонером їх компанії "Укрнафтобуріння".
Хомутиннік
Корреспондент.net
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро у вівторок, 9 липня, нібито прийшли з обшуками в кабінет в. о. глави Фонду державного майна Віталія Трубарова. Вони заявили про затримання чиновника. Однак у Кабміні інформацію спростували, показавши його фото з засідання урядового комітету.
Раніше редакція OBOZREVATEL звернулася до НАБУ через мільярдні корупційні схеми олігарха Фукса. Чим він прославився:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні виявилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса з київським метрополітеном.
Олігарх підозрюється в зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним з організаторів убивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику з українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна в його російський паспорт.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.
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