В одній з військових частин України прогримів вибух: є постраждалий

В одній із військовий частин, підпорядкованих оперативному командуванню "Південь" 27 грудня прогримів вибух.

За офіційними даними, оприлюдненими в Facebook, 20-річний солдат строкової служби був шпиталізований з опіками і численними травмами.

"Про цей випадок командуванням частини були поінформовані батьки строковика. Наразі стан солдата лікарі характеризують як тяжкий. Потерпілий військовослужбовець отримує необхідну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону", – уточнили в відомстві.

Військові також додали, що за фактом аварії відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. В якій саме частині сталася надзвичайна подія – не уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 жовтня в Чернігівській області на території 6-го арсеналу Командування сил підтримки ЗСУ прогриміли вибухи і почалася сильна пожежа.

У результаті були евакуйовані 15 тис. осіб, закрито повітряний простір у радіусі 20 км від місця НП.