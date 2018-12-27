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В одній з військових частин України прогримів вибух: є постраждалий

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В одній із військовий частин, підпорядкованих оперативному командуванню "Південь" 27 грудня прогримів вибух.

За офіційними даними, оприлюдненими в Facebook, 20-річний солдат строкової служби був шпиталізований з опіками і численними травмами.

"Про цей випадок командуванням частини були поінформовані батьки строковика. Наразі стан солдата лікарі характеризують як тяжкий. Потерпілий військовослужбовець отримує необхідну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону", – уточнили в відомстві.

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Військові також додали, що за фактом аварії відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. В якій саме частині сталася надзвичайна подія – не уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 жовтня в Чернігівській області на території 6-го арсеналу Командування сил підтримки ЗСУ прогриміли вибухи і почалася сильна пожежа.

У результаті були евакуйовані 15 тис. осіб, закрито повітряний простір у радіусі 20 км від місця НП.

Місце
Україна
Тег
вибухи
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Polyak Mihail
Polyak Mihail
Газ кончился, пластид кончился, тротилом топитесь нищеброды.))Ну-ну скоро все укрофашисты так передохнут.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Polyak Mihail, т.к. таких вьприроде не существует,то,уже передохли. Ждём очереди макшанских ботов и закрытия фейковых профилей по жалобам. Смерть окупанта,смерть рассейским фашистам!Слава украинским войны,воюющим за СВОЮ страну,за СВОЮ свободу и церковь!
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