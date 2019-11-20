Головна Новини
20 листопада • оновлено в 16:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

В Одесі жінка вилетіла з маршрутки під час руху: момент потрапив на відео

1.6т
Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, як у Одесі на вулиці Степовій жінка під час швидкисного руху випадає з дверей маршрутки на тротуар. Перехожі не поспішають їй допомогти.

Відео опубліковано на Telegram-каналі @xyodessa (щоб його подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо, що цей інцидент трапився 19 листопада. Жінка випала з приміської маршрутки №75 Одеса-Теплодар. 38-річну потерпілу доставили до міської лікарні №11 з переломом стегна та струсом мозку.

В Одесі жінка випала з маршрутки

В Одесі жінка випала з маршрутки

telegram-канал @xyodessa (скріншот)

Новини
В Одесі п'яний лікар влаштував ДТП: з'явилися фото з місця НП

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, водії двох одеських маршруток №232 побилися на очах у здивованих пасажирів прямо під час рейсу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси маршрутка ДТП
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинская инфраструктура и общественный транспорт опасны для жизни
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги