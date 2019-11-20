В Одесі жінка вилетіла з маршрутки під час руху: момент потрапив на відео

У мережі з'явилося відео, як у Одесі на вулиці Степовій жінка під час швидкисного руху випадає з дверей маршрутки на тротуар. Перехожі не поспішають їй допомогти.

Відео опубліковано на Telegram-каналі @xyodessa (щоб його подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо, що цей інцидент трапився 19 листопада. Жінка випала з приміської маршрутки №75 Одеса-Теплодар. 38-річну потерпілу доставили до міської лікарні №11 з переломом стегна та струсом мозку.

В Одесі жінка випала з маршрутки telegram-канал @xyodessa (скріншот)

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, водії двох одеських маршруток №232 побилися на очах у здивованих пасажирів прямо під час рейсу.

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