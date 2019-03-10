В Одесі затримали дівчину скандального активіста на викраденому авто — ЗМІ

На виїзді з Одеси співробітники патрульної поліції затримали автомобіль, який знаходився в розшуку, що належить одному з українських благодійних фондів.

Про це інформує прес-служба поліції області. За даними "Страны", за кермом авто перебувала Наталія Усатенко — співмешканка екс-глави одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Як повідомили в поліції, йдеться про машину марки Toyota. Вона розшукувалася прокуратурою за правопорушення в сфері економіки, проте за яке саме в прес-службі не уточнили.

"За кермом транспортного засобу знаходилася одеситка. Її для дачі пояснень доставили до Хмельницького відділення поліції", — сказано в повідомленні. Транспортний засіб конфісковано, проводиться перевірка.

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При цьому в ЗМІ відзначають, що Наталя Усатенко відома у зв'язку зі стрім-трансляцією з місця смерті Івана Кузнєцова, убитого Стерненком. Також журналісти заявляють, що Toyota, імовірно, була вкрадена з фонду.

Усатенко та Стерненко 048

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах затримали главу місцевого осередку "Національного корпусу" Дмитра Кухарчука, який причетний до організації провокацій 9 березня.

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