В Одесі трамвай із пасажирами врізався в стовп. Фото

В Одесі 12 листопада трамвай маршруту №13 в районі житлового масиву "Шкільний" зійшов з рейок і врізався в електроопору.
В результаті аварії ніхто не постраждав. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі комунального підприємства "Одесміськелектротранс" (щоб подивитися всі фото події, проскрольте сторінку до кінця).
На місці події працювала аварійна бригада. Фахівці з'ясовують, що стало причиною аварії.
В Одесі трамвай зніс електроопору
Ігор Хмурий / Facebook
В Одесі трамвай зніс електроопору
Ігор Хмурий / Facebook
В Одесі трамвай зніс електроопору
Ігор Хмурий / Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області неподалік від міста Южне трапилася трапилася масштабна ДТП за участю п'яти автомобілів і автобуса.
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