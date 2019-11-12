В Одесі трамвай із пасажирами врізався в стовп. Фото

В Одесі 12 листопада трамвай маршруту №13 в районі житлового масиву "Шкільний" зійшов з рейок і врізався в електроопору.

В результаті аварії ніхто не постраждав. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі комунального підприємства "Одесміськелектротранс" (щоб подивитися всі фото події, проскрольте сторінку до кінця).

На місці події працювала аварійна бригада. Фахівці з'ясовують, що стало причиною аварії.

В Одесі трамвай зніс електроопору Ігор Хмурий / Facebook

В Одесі трамвай зніс електроопору Ігор Хмурий / Facebook

В Одесі трамвай зніс електроопору Ігор Хмурий / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області неподалік від міста Южне трапилася трапилася масштабна ДТП за участю п'яти автомобілів і автобуса.

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