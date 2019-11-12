Головна Новини
12 листопада • оновлено в 11:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

В Одесі трамвай із пасажирами врізався в стовп. Фото

404
Читати матеріал російською

В Одесі 12 листопада трамвай маршруту №13 в районі житлового масиву "Шкільний" зійшов з рейок і врізався в електроопору.

В результаті аварії ніхто не постраждав. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі комунального підприємства "Одесміськелектротранс" (щоб подивитися всі фото події, проскрольте сторінку до кінця).

На місці події працювала аварійна бригада. Фахівці з'ясовують, що стало причиною аварії.

Новини
В Одесі ледь не вибухнув будинок через газовий котел: фото пожежі
В Одесі трамвай зніс електроопору

В Одесі трамвай зніс електроопору

Ігор Хмурий / Facebook

В Одесі трамвай зніс електроопору

В Одесі трамвай зніс електроопору

Ігор Хмурий / Facebook

В Одесі трамвай зніс електроопору

В Одесі трамвай зніс електроопору

Ігор Хмурий / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області неподалік від міста Южне трапилася трапилася масштабна ДТП за участю п'яти автомобілів і автобуса.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси трамвай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки