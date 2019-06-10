В Одесі пожежа охопила психлікарню: люди згоріли заживо. Фото 18+

В Одесі в понеділок, 10 червня, в психіатричній лікарні №7 сталася велика пожежа.

За попередньою інформацією місцевого порталу "7 канал", у результаті НП загинуло 6 осіб, серед яких медсестра, мінімум трое постраждали.

Уточнюється, що інцидент стався на вулиці Академіка Воробйова ввечері. Горіла основна дерев'яна будівля, місце займання знаходилося зовні. Площа пожежі досягла 500 квадратних метрів.

Фото з місця НП УСИ

Із лікувального корпусу були евакуйовані 30 осіб, пише "Украинская служба информации". За словами очевидців, у будівлі було чутно крики.

На місці події знаходяться керівництво поліції, патрульні та рятувальники. Дзвінок про пожежу надійшов о 21:47, на місці працювали 12 одиниць техніки та 57 співробітників особового складу ДСНС.

Фото с места ЧП УСИ

Фото с места ЧП УСИ

"П'ятеро людей госпіталізовані в різні лікарні міста і області з отруєннями продуктів горіння", – повідомила Олена Теряєва, начальник департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА. Незабаром стало відомо, що двоє постраждалих загинули в реанімації.

Інформацію про те, що однією із загиблих виявилася медсестра, підтвердив головний лікар Центру психічного здоров'я Анатолій Волощук.

Фото с места ЧП УСИ

Фото с места ЧП УСИ

За цим фактом в ЄРДР внесена інформація за ч. 2 статті 270 КК України (порушення заходів пожежної безпеки, що спричинило за собою смерть однієї або більше осіб), заявив на місці інциденту начальник ДСНС в Одеській області Олег Бех.

Дві санітарки доставлені в один із міських відділів поліції, з ними проводяться слідчі дії.

Фото с места ЧП УСИ

За словами Беха, якщо буде доведено, що стався підпал, провадження буде проводитися за ст.115 (умисне вбивство) або ст. 190 (навмисне пошкодження майна, яке призвело до загибелі людей) КК.

Фото с места ЧП УСИ

Фото с места ЧП УСИ

Фото с места ЧП УСИ

Фото с места ЧП УСИ

Фото с места ЧП УСИ

Фото с места ЧП УСИ

Фото с места ЧП УСИ

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