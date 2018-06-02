В Одесі сталася смертельна ДТП з жінкою та дитиною

У суботу, 2 травня, в Одесі позашляховик на смерть збив 4-річну дівчинку.

Як повідомила УНІАН прес-секретар управління патрульної поліції Одеси Алла Марченко, в результаті ДТП також постраждала жінка, яка знаходиться зараз в комі.

Інцидент стався близько 19:30 в районі Тираспольської шосе, біля Біопарка.

Попередньо встановлено, що жінка-водій 1949 року народження, керуючи автомобілем Toyota RAV4, збила жінка з малолітньою дитиною, які пересувалися по пішохідному переходу.

"Дівчинка приблизно 4 років загинула на місці події. Жінка - в комі... На місці ДТП - нерегульований пішохідний перехід, миготливий жовтий...", - розповіла Марченко.

Автомобіль отримав механічні пошкодження, характер яких, за попередніми даними, може вказувати на те, що машина пересувалася на великій швидкості і не гальмувала.

Повідомляється, що на місці ДТП зібралися близько сотні людей, які не дозволяли забрати тіло загиблої дитини в морг, поки не приїдуть журналісти.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно в Києві авто кортежу збило дитину.