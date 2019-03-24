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В Одесі розбився брат-мажор чемпіона світу з боксу: знайшлися їх особисті фото

4.5тЧитати матеріал російською

В Одесі 24 березня сталася жахлива ДТП, в якій загинули діти впливових місцевих бізнесменів.

Так, 22-річний Шаміль Гаджиєв, син місцевого підприємця Газанфара Гаджиєва і брат чемпіона світу з боксу Раміля Гаджиєва, перебуваючи за кермом BMW влаштував гонку з водієм іншого автомобіля й не впорався з керуванням.

У результаті на місці аварії загинула пасажирка авто — дочка підприємця (колишнього власника одеського готелю "Моцарт") Вікторія Кравченко. Шаміль Гаджиєв помер у лікарні.

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У соцмережах знайшлися особисті фотографії Шаміля і Раміля Гаджиєвих, опубліковані на сторінці боксера в Instagram.

Загиблий також був зареєстрований у цій соціальній мережі, однак його сторінка закрита для не підписаних користувачів.

В Одесі розбився брат-мажор чемпіона світу з боксу: знайшлися їх особисті фото

instagram.com/ramil_gg__

В Одесі розбився брат-мажор чемпіона світу з боксу: знайшлися їх особисті фото

instagram.com/ramil_gg__

В Одесі розбився брат-мажор чемпіона світу з боксу: знайшлися їх особисті фото

instagram.com/ramil_gg__

В Одесі розбився брат-мажор чемпіона світу з боксу: знайшлися їх особисті фото

instagram.com/ramil_gg__

В Одесі розбився брат-мажор чемпіона світу з боксу: знайшлися їх особисті фото

instagram.com/ramil_gg__

В Одесі розбився брат-мажор чемпіона світу з боксу: знайшлися їх особисті фото

instagram.com/ramil_gg__

В Одесі розбився брат-мажор чемпіона світу з боксу: знайшлися їх особисті фото

Скріншот

Місце аварії

Місце аварії

7kanal.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві сталася масштабна ДТП за трьома авто й автобусом. Аварію спровокував водій Chevrolet, який пролетів перехрестя з вулицею Щусєва на червоний сигнал світлофора зі швидкістю 160 км/год, ледь не збивши пішоходів.

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Тема
ДТП
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
ДТП в Одесіфотографиимажори
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