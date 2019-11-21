В Одесі п'яний лікар скоїв ДТП: з'явилося відео

У мережі з'явилося відео ДТП, під час якого 20 листопада в Одесі на проспекті Шевченка п'яний лікар не впорався з керуванням і врізався в дерево.

Сам винуватець аварії не постраждав, а його пасажира з важкими травмами доставили в лікарню.

Відео ДТП на своєму youtube-каналі розмістив комунальний заклад "Центр 077", який займається моніторингом ситуації на вулицях Одеси (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

В Одесі п'яний військовий лікар врізався в дерево Одеський військовий госпіталь / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на трасі Одеса – Чорноморськ біля повороту до села Ліманка водій Infiniti збив чоловіка, який перебігав дорогу в невстановленому місці. Трагедія сталася пізно ввечері 19 листопада.

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