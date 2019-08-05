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В Одесі підняли тривогу через небезпеку пляжів: у чому справа

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Жителям і гостям Одеси радять утриматися від купання на всіх міських пляжах через зливи, які пройшли в регіоні 3-4 серпня.

Після рясних опадів у акваторію Чорного моря потрапила велика кількість поверхневих вод, повідомляє УНІАН із посиланням на представника мерії.

"Із метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Держпродпотребслужби в Одеській області рекомендує поки відмовитися від морського водокористування на пляжах", – йдеться в повідомленні.

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Рекомендація діє до особливого розпорядження.

Ілюстрація. Пляж Одеси

Ілюстрація. Пляж Одеси

Кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 3 серпня, в Одесі пройшла масштабна злива. У результаті в місті затопило вулиці, забили грязьові фонтани і трапилися зсуви.

Недалеко від села Південне Білгород-Дністровського району Одеської області 25 вихованців спортивної школи потрапили в пастку потужної бурі, що накрила регіон.

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Тема
Літній відпочинок
Місце
Україна Одеса
Теги
відпочінок злива Чорне море
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