В Одесі однорічна дівчинка отруїлася метадоном: її мати втекла

В Одесі однорічна дівчинка у важкому стані потрапила до лікарні, отруївшись синтетичним наркотиком метадоном.

Швидку допомогу викликала 33-річна мати дівчинки, яка згодом зникла. Дитина була госпіталізована вже без свідомості. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області.

Спочатку мати стверджувала, що не знає, в чому причина того, що трапилося з її донькою. Але коли медики реанімували дитину і провели дослідження, то з'ясували, що пацієнтка отруїлася метадоном.

Тоді мати зізналася, що вживає метадон у таблетках і дитина могла їх проковтнути.

Таблетки метадону (ілюстрація) radiotrek.rv.ua

Після цього жінка втекла з лікарні, її місцеперебування невідоме. Правоохоронці розшукують втікачку.

Стан дівчинки залишається важким, лікарі намагаються врятувати їй життя.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України ("Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною"). Коли мати знайдуть, їй загрожуватиме покарання у вигляді обмеження волі терміном від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі жінка втекла від лікарів з травмованою дитиною. З'ясувалося, що жінка сама побила дитину та втекла, щоб не відповідати за скоєне.

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