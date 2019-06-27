В Одесі напали на відому журналістку: подробиці і фото

В Одесі в четвер, 27 червня, вчинили напад на журналістку "Стоп корупції" Асю Глуцьку.

Як повідомив в Facebook її колега Роман Бочкала, напередодні вона опублікувала розслідування про корупцію в ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів України).

"Продовжуючи викривати шахраїв в мантіях, Ася відправилася вчора в Одесу. Їй вдалося з‘ясувати адресу маєтку одіозного судді Чванкіна, вартістю приблизно 1 млн $. Відзнявши віллу, знімальна група поїхали до Київського райсуду, яким керує Чванкін. Там вже чекали", - розповів він .

"Під‘їхав бус з титушками і вбита "копійка". Молодики обступили авто журналістів після чого дали команду водію жигулів врізатись в бік автівки знімальної групи. Все це супроводжувалося залякуваннями. Титушки також назвали готель і номери, в яких жили мої колеги", - передає журналіст.

За його словами, це були ті ж люди, які півроку тому вже захищали скандального суддю, який дуже ретельно ховав свою віллу. "Навіть змінив нумерацію будинків, щоб НАЗК не змогло встановити адресу під час перевірки", - зазначив Бочкала.

Він зажадав справедливого досудового розслідування, зазначивши, що "Одеса знову показала себе з жахливого боку по відношенню до суспільного сектору".

"Добре, що всі живі. Яке варварство..." - написав журналіст.

В Одесі напали на Асю Глуцький Facebook Романа Бочкали

В Одесі напали на Асю Глуцький Facebook Романа Бочкали

В Одесі напали на Асю Глуцький Facebook Романа Бочкали

В Одесі напали на Асю Глуцький Facebook Романа Бочкали

В Одесі напали на Асю Глуцький Facebook Романа Бочкали

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