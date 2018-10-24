МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

В очікуванні епохальної події: Суд ЄС готується винести вердикт у справі Фірташа

6.7тЧитати матеріал російською

У середу, 24 жовтня, Суд Європейських Співтовариств у Люксмебурзі може винести рішення у справі українського олігарха Дмитра Фірташа про його екстрадицію у США.

Слухання про можливість застосування Хартії ЄС із прав людини в апеляції проти екстрадиції Фірташа відбулися 20 березня цього року, а висновок представлений 5 червня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Адвокат Фірташа, екс-прокурор США Ден Уебб, 9 жовтня проінформував суддю суду Північного округу штату Іллінойс про думку австрійських юристів українського олігарха, що після отримання вердикту суду ЄС — Верховний суд Австрії може швидко вирішити справу їхнього клієнта. Згідно з листом Вебба, який оприлюднено у матеріалах американського розгляду, хоч і неможливо передбачити рішення суду, Фірташ може зіткнутися із екстрадицією у короткі терміни після рішення суду ЄС.

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Апостроф

Новини
''Нахабство перейшла кордони'': Луценко підготував резонансний ''удар'' по Фірташу

Це може стати "епохальною подією", впевнений журналіст Юрій Бутусов.

"Як відомо, Фірташа затримали в Австрії на вимогу США. Формальна причина — співучасть у хабарі індійським чиновникам. Фактична — Фірташ мав колосальну політичну й бізнесову вагу за Януковича, володіє великими обсягами інформації. Отримавши Фірташа, американці отримають доступ до всіх схем української та частково російської енергетики", — написав він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташа затримали 12 березня 2014 року в столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили у слідчий ізолятор.

Однак уже 21 березня Фірташа звільнили під рекордну заставу 125 млн євро, гроші для якого, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, котрі вважаються близькими до Кремля. Братів називають колишніми спаринг-партнерами президента Росії Володимира Путіна із дзюдо.

У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в Іспанію.

Читайте всі новини по темі "арешт Фірташа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
арешт Фірташа
Особи
Дмитро ФірташЮрій Бутусов
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
2
Смішно
19
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Галицький Данило
Галицький Данило
Благо у Ротенбергов с чаем стало туговато, может Фирташ и доедет до места, где можна будет сотрудничать со следствием, хотя всякое бывает, в Австрии сколько много шпилей, что... даже дверных ручек не хватит.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Луговской Николай
Луговской Николай
Вор должен сидеть в тюрьме! Их в Украине столько,что и мест в тюрьмах не хватит! Потому мы и нищие!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги