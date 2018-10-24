В очікуванні епохальної події: Суд ЄС готується винести вердикт у справі Фірташа

У середу, 24 жовтня, Суд Європейських Співтовариств у Люксмебурзі може винести рішення у справі українського олігарха Дмитра Фірташа про його екстрадицію у США.

Слухання про можливість застосування Хартії ЄС із прав людини в апеляції проти екстрадиції Фірташа відбулися 20 березня цього року, а висновок представлений 5 червня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Адвокат Фірташа, екс-прокурор США Ден Уебб, 9 жовтня проінформував суддю суду Північного округу штату Іллінойс про думку австрійських юристів українського олігарха, що після отримання вердикту суду ЄС — Верховний суд Австрії може швидко вирішити справу їхнього клієнта. Згідно з листом Вебба, який оприлюднено у матеріалах американського розгляду, хоч і неможливо передбачити рішення суду, Фірташ може зіткнутися із екстрадицією у короткі терміни після рішення суду ЄС.

Дмитро Фірташ Апостроф

Це може стати "епохальною подією", впевнений журналіст Юрій Бутусов.

"Як відомо, Фірташа затримали в Австрії на вимогу США. Формальна причина — співучасть у хабарі індійським чиновникам. Фактична — Фірташ мав колосальну політичну й бізнесову вагу за Януковича, володіє великими обсягами інформації. Отримавши Фірташа, американці отримають доступ до всіх схем української та частково російської енергетики", — написав він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташа затримали 12 березня 2014 року в столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили у слідчий ізолятор.

Однак уже 21 березня Фірташа звільнили під рекордну заставу 125 млн євро, гроші для якого, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, котрі вважаються близькими до Кремля. Братів називають колишніми спаринг-партнерами президента Росії Володимира Путіна із дзюдо.

У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в Іспанію.