В ''ЛНР'' звинуватили ОБСЄ у співпраці з ЗСУ: Хуг жорство відповів

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не можуть співпрацювати зі спецслужбами воюючих сторін на Донбасі, тому що це заборонено за кодексом.

Таку заяву зробив перший заступник голови СММ в Україні Олександр Хуг на брифінгу, відповівши на питання російської журналістки. Так, росіянин йому сказав, ніби ватажки "ЛНР" неодноразово фіксували співпрацю між представниками місії та українськими спецслужбами Збройних сил (також опубліковано відео, проскрольте до кінця сторінки, щоб подивитися).

"Ми не можемо співпрацювати з тією чи іншою стороною, ми виконуємо тільки наглядові функції. Те, що ми бачимо і чуємо - викладаємо в своїх звітах, які публікуємо англійською, українською та російською мовами", - сказав Хуг.

Олександр Хуг скріншот

За його словами, перед виходом на роботу всі співробітники СММ підписують кодекс професійної етики.

"До тих, хто порушує цей кодекс, застосовуються суворі заходи, розроблені керівництвом місії", - пояснив заступник голови місії.

Хуг закликав журналістів не робити помилкових заяв. А перш, ніж озвучити будь-які дані, надавати документальне підтвердження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хуг йде у відставку з 31 жовтня. Новим першим заступником глави СММ стане Марк Етерінгтон, який зараз займає пост заступника глави місії.

Нещодавно Хуг розповів, що війну на Донбасі можна припинити лише за одну годину, проте від наслідків доведеться позбавлятися довго.