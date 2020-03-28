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28 березня • оновлено в 21:54
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В "ЛНР" підтвердили перше зараження коронавірусом

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Терористи "ЛНР" підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Як заявила в суботу, 28 березня, так званий міністр охорони здоров'я "республіки", був отриманий перший позитивний тест на інфекцію.

"Пацієнт госпіталізований і знаходиться в задовільному стані", – повідомили окупанти.

При цьому подробиць про інфікованого жителя поки немає. Також невідомо, яким чином вірус потрапив на окуповану Луганщину.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус Україні станом на ранок 28 березня зросла до 311 осіб. За добу в країні зафіксували 93 нових випадки.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Луганськ
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Лыныдыровцев коронавирус боится, потому что объявивших о нём камандирры отправляют на подвал в замыкающуюся навсегда палату. Как избежал этого данный заболевший - неясно.
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Мой господин
Мой господин
Вы кастрюлеголовые уже определитесь,толт вы один нарот,толи там живут одни тeppopисты)))
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