В "ЛНР" підтвердили перше зараження коронавірусом

Терористи "ЛНР" підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Як заявила в суботу, 28 березня, так званий міністр охорони здоров'я "республіки", був отриманий перший позитивний тест на інфекцію.

"Пацієнт госпіталізований і знаходиться в задовільному стані", – повідомили окупанти.

При цьому подробиць про інфікованого жителя поки немає. Також невідомо, яким чином вірус потрапив на окуповану Луганщину.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус Україні станом на ранок 28 березня зросла до 311 осіб. За добу в країні зафіксували 93 нових випадки.

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