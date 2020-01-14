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14 січня • оновлено в 16:38
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/ Розслідування

Замучив до смерті 2-річного пасинка: в Києві суд ухвалив скандальне рішення щодо ґвалтівника

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Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про умовно-дострокове звільнення чоловіка, визнаного винним у зґвалтуванні й убивстві дворічного пасинка в 2016 році в селі Коцюбинське.

Про це у себе в Facebook повідомила адвокатка Ксенія Проконова. За її словами, суд не сказав про це потерпілим і прокуратурі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Жінка підкреслила, що засуджений у цій справі Олександр Блакірєв жодного дня не пробув у в'язниці й увесь цей час утримувався в СІЗО.

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У Києві суд відпустив ґвалтівника, який убив дитину

У Києві суд відпустив ґвалтівника, який убив дитину

У 2019 році ґвалтівник був засуджений до 10 років позбавлення волі за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу.

Однак, за рішенням апеляційного суду, термін попереднього ув'язнення з 18 травня 2016 року до 21 жовтня 2019 року було враховано як день за два за "законом Савченко". В результаті до кінця осені 2019-го він відбув понад 2/3 призначеного терміну і, з огляду на сумлінну поведінку, чоловіка умовно-достроково звільнили за клопотанням адвоката.

Адвокатка потерпілої сторони Проконова обурилася таким рішенням, додавши, що воно буде обов'язково оскаржене.

"Через його умисні дії померла малолітня дитина, і ці дії вчоловік вчинив під станом психотропних речовин, що вказує на його небезпеку для суспільства. Про яке виправлення може бути мова? Зараз найбільш гідним варіантом виходу з цієї ситуації буде подача апеляції на це рішення. Це може зробити Генеральна прокуратура України і сама прокуратура Києва", – акцентувала правозахисниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі вітчим напоїв та зґвалтував неповнолітню пасербицю, якій ледь виповнилося 15 років.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Київ
Тег
педофiли
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
У вас что в СИЗО к таким с почетом относятся?
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
3 года за изнасилование и убийство? Вот это истинный гуманизм! Так держать!
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