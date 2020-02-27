В Івано-Франківську посадовець погорів на хабарі за продаж будматеріалів

Служба безпеки України викрила головного інженера одного з комунальних підприємств Івано-Франківська на отриманні хабара у майже 120 тисяч гривень.

Як повідомили на сайті пресслужби СБУ, за версією слідства, посадовець вимагав гроші у місцевого жителя за продаж будівельних матеріалів, що перебували на балансі підприємства.

Як з'ясували співробітники відомства, реалізація "товару" планувалась головним інженером із порушенням передбаченої законом процедури.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Посадовця затримали на території підприємства після отримання 118 тисяч гривень – всієї суми неправомірної вигоди.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру. Тривають невідкладні слідчі дії. Операція з викриття проводилася спільно з міським відділом поліції ГУ Нацполіції області під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківська", – сказано у повідомленні.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітник Департаменту кіберполіції Нацполіціі України попався на вимаганні хабара в розмірі 5 тисяч доларів у місцевого жителя за непритягнення його до відповідальності за поширення порнографії.

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