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27 лютого • оновлено в 11:09
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/ Розслідування

В Івано-Франківську посадовець погорів на хабарі за продаж будматеріалів

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Служба безпеки України викрила головного інженера одного з комунальних підприємств Івано-Франківська на отриманні хабара у майже 120 тисяч гривень.

Як повідомили на сайті пресслужби СБУ, за версією слідства, посадовець вимагав гроші у місцевого жителя за продаж будівельних матеріалів, що перебували на балансі підприємства.

Як з'ясували співробітники відомства, реалізація "товару" планувалась головним інженером із порушенням передбаченої законом процедури.

В Івано-Франківську посадовець погорів на хабарі за продаж будматеріалів

ssu.gov.ua

В Івано-Франківську посадовець погорів на хабарі за продаж будматеріалів

ssu.gov.ua

Посадовця затримали на території підприємства після отримання 118 тисяч гривень – всієї суми неправомірної вигоди.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру. Тривають невідкладні слідчі дії. Операція з викриття проводилася спільно з міським відділом поліції ГУ Нацполіції області під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківська", – сказано у повідомленні.

В Івано-Франківську посадовець погорів на хабарі за продаж будматеріалів

ssu.gov.ua

В Івано-Франківську посадовець погорів на хабарі за продаж будматеріалів

ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітник Департаменту кіберполіції Нацполіціі України попався на вимаганні хабара в розмірі 5 тисяч доларів у місцевого жителя за непритягнення його до відповідальності за поширення порнографії.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Івано-Франківськ
Тег
Служба безпеки України
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