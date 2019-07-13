В Італії хотіли кинути за ґрати нардепа Матківського: історія отримала розв'язку

Позафракційний народний депутат Богдан Матківський, щодо якого суд в Італії хотів порушити кримінальну справу, повернувся в Україну.

Про це посол України в Італії Євген Перелигін повідомив в Facebook в суботу, 13 липня.

"Пан Богдан вчора з метою підтримки Віталія був присутній на суді, жодним чином не продемонстрував хвилювання чи будь яке занепокоєння через таке безглузде рішення і сьогодні вже повернувся в рідну Україну", - повідомив дипломат.

"Нам довелося перебрати багато варіантів, де "переходити кордон", але врешті-решт у супроводі консулів на світанку наш захисник, а нині народний депутат, пройшов всі формальності в аеропорту Бергамо і вилетів до Києва", - зазначив він.

Богдан Матківський Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віце-прем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: в той момент у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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