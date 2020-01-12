В Італії далекобійник проломив голову українцю через Сталіна

Поліція Італії затримала 59-річного далекобійника з Білорусі, який до смерті побив 47-річного українського колегу під час суперечки про радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Як повідомляє пресслужба поліції Мілана, інцидент трапився увечері 5 січня в населеному пункті Сордо району Лоді (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Білоруський далекобійник (до речі, українець за походженням) став на тривалу стоянку разом з колегою з України. Під час вечері вони разом розпивали спиртні напої й зав'язали гарячу політичну дискусію.

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У підсумку вона переросла в жорстокий напад. Білоруський далекобійник побив опонента залізним прутом по голові.

Як пише ІL Сittadino, зараз постраждалий перебуває у вкрай тяжкому стані в лікарні через серйозні травм голови. Що стосується агресивного далекобійника, то проти нього зареєстрували карне провадження за замах на вбивство без будь-яких мотивів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні в місті Лодзь (Польща) був жорстоко вбитий 24-річний українець, який приїхав на заробітки. Хлопця зарізали. Відомо, що молодик винаймав квартиру із 42-річним співвітчизником. Там і знайшли його тіло.

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