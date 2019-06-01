"Во ім'я Ісуса Христа! Зцілися!" На популярному курорті України орудує шарлатан. Відео

На курорті в Кирилівці Запорізької області помічений шарлатан-"цілитель", який обіцяє відпочивальникам позбавлення від проблем зі здоров'ям після молитви.

Чоловік називає себе Русланом Боголюбивим, пише gazeta.zp.ua. На пляжі він читає над хворими заклики до бога, торкається до хворих ділянок тіла і заявляє про зцілення.

"Во ім'я Ісуса Христа, біль геть! Коліно, зцілися до кінця!" – вигукує він над одним з обдурених людей.

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У літньої людини в інвалідному візку Боголюбивий постійно запитував, чи пройшов біль, а також просив поворухнути суглобами. Хворий відповідав, що біль не минув. "Але вже зменшився", – намагався переконати шарлатан. Після кількох молитов літній чоловік погодився, що йому нібито стало легше.

Боголюбивий розповідає, що він із Чернівців, там він є членом нетрадиційної церкви.

На його YouTube-каналі можна побачити різні ролики, які мають назви "Вуличне зцілення", "Ловлю їх, щоб зцілити", "Вулична Євангелізація. Кирилівка" та інше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві затримали шахрайку, яка біля Інституту раку виманювала у людей гроші нібито для того, щоб зняти з них "порчу".

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