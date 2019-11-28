В Євросоюзі можуть заборонити "Росію 24": Джемілєв назвав спосіб

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив про те, що в України з'явилися підстави для припинення мовлення низки російських телеканалів у Європі.

Він переконаний в тому, що такою підставою можуть бути санкції, введені урядом України щодо телеканалів, які здійснюють мовлення в окупованому Криму. Про це Джемілєв сказав у блозі OBOZREVATEL.

"Що стосується санкцій відносно телеканалів, то необхідно виокремити з них ті, які ведуть мовлення на закордон. Коли вони будуть включені до санкційного списку, у Меджлісу кримськотатарського народу з'являться підстави звернутися до цих західних країн, зокрема до Туреччини, щоб вони заборонили діяльність цих телеканалів на своїй території", – пояснив він.

Мовлення пропагандистського телеканалу Росія 24 на Європу і Туреччину може бути припинене, сказав Джемілєв

За його словами, зокрема, йдеться про телеканали "Росія" і "Росія 24".

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Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України ввів санкції проти тих, хто руйнує об'єкти культурної спадщини в окупованому Криму, здійснює там теле- і радіомовлення, а також постачає матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ.

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