В ЄС вшанували пам'ять ліквідованого Захарченка: фотофакт

У місті Турин (Італія) з'явилося графіті із зображенням ліквідованого ватажка "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка.

Як повідомив ТАСС "глава представництва ДНР" в Італії Мауріціо Марроне, робота виконана групою вуличних художників до першої річниці смерті терориста.

Зображення розташоване в парку Дора на території колишньої закинутої фабрики, де є спеціальний майданчик для графіті.

Олександр Захарченко Politeka

Марроне додав, що Захід нібито повинен відчувати "сором за теракт, організований рік тому". Захарченко, за його словами, "залишився прикладом героя, що приніс себе в жертву заради захисту свободи та суверенітету свого народу".

Нагадаємо, незаконне представництво "ДНР" розпочало роботу в Італії в кінці 2016 року.

Захарченко помер 31 серпня 2018 року в результаті вибуху бомби в донецькому кафе "Сепар".

Графіті, присвячене терористові Inside Donetsk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" перейменували Жовтневу площу в окупованому Донецьку на честь ліквідованого Олександра Захарченка.

Крім того, в Донецьку поставили бюст Захарченка.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!