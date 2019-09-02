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2 вересня • оновлено в 19:02
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В ЄС вшанували пам'ять ліквідованого Захарченка: фотофакт

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У місті Турин (Італія) з'явилося графіті із зображенням ліквідованого ватажка "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка.

Як повідомив ТАСС "глава представництва ДНР" в Італії Мауріціо Марроне, робота виконана групою вуличних художників до першої річниці смерті терориста.

Зображення розташоване в парку Дора на території колишньої закинутої фабрики, де є спеціальний майданчик для графіті.

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Олександр Захарченко

Олександр Захарченко

Politeka

Марроне додав, що Захід нібито повинен відчувати "сором за теракт, організований рік тому". Захарченко, за його словами, "залишився прикладом героя, що приніс себе в жертву заради захисту свободи та суверенітету свого народу".

Нагадаємо, незаконне представництво "ДНР" розпочало роботу в Італії в кінці 2016 року.

Захарченко помер 31 серпня 2018 року в результаті вибуху бомби в донецькому кафе "Сепар".

Графіті, присвячене терористові

Графіті, присвячене терористові

Inside Donetsk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" перейменували Жовтневу площу в окупованому Донецьку на честь ліквідованого Олександра Захарченка.

Крім того, в Донецьку поставили бюст Захарченка.

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Особа
Олександр Захарченко
Місце
Італія Турин
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" фотографии скандали
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Италия - родина фашизма, рассеянам это близко по духу. Братский народ :)
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Аргентинский Кокс
Аргентинский Кокс
далондана недалеко осталось, доон!
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Аргентинский Кокс, Зачем эти псевдонимы? Пиши честно - мид рассеи.
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Аргентинский Кокс
Аргентинский Кокс
дашелдамилана!
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