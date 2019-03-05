В ЄС нічого не залишилося: з'ясувалося, куди "спливли" гроші Януковича

В Європейському Союзі продовжили санкції проти "клану" президента-втікача Віктора Януковича, однак більша частина його грошей перебуває в банках Швейцарії.

Про це повідомляє DW. Відзначається, що в країнах ЄС залишилося дуже мало грошових активів Януковича. У Швейцарії ж відзвітували про значні цифри.

"У Федеральному відомстві юстиції назвали суму в 145 мільйонів франків. Найбільша сума коштів належить, як випливає з документів у судовому реєстрі, Юрію Іванющенку – 72 мільйони франків", – відзначає видання. У Швейцарії помічений також рахунок регіонала Юрія Єфремова.

Віктор Янукович Новое время

Ця обставина істотно ускладнює процес розморожування грошей екс-президента.

"У цій країні замість політичних санкційних списків проти диктаторів і клептократів застосовують прийнятий кілька років тому спеціальний закон, який дає уряду більш солідні за санкцією юридичні підстави для блокування незаконно придбаних засобів", – йдеться в статті.

На підставі цього закону уряд країни щорічно приймає постанову про блокування активів, посилаючись, зокрема, на "необхідність забезпечення міжнародного правового співробітництва". У швейцарському "чорному списку" опинилися 19 українців.

minfin.com.ua

Відзначається також, що близько півмільйона євро залишилося в Латвії, де кілька років тому було виявлено 50 мільйонів.

Поза межами ЄС, гроші Януковича заблоковані також в Ліхтенштейні – 27 мільйонів швейцарських франків, оформлених на колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Інтерпол зняв із розшуку більшість людей з оточення екс-президента Віктора Януковича, проти яких в Україні порушено низку кримінальних проваджень.

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