В "ДНР" заявили про новий обмін полоненими з Україною: що відомо

В "ДНР" заявили про готовність провести обмін полоненими з Україною за формулою "50 на 88".

Про це заявила так званий омбудсмен "республіки" Дарина Морозова, передає РІА "Новости".

"Нами встановлено на території України 88 осіб, у нас є додаткові запити на українську сторону, вони ще їх відпрацьовують. Українській стороні ми підтвердили зараз 50 осіб, і ми готові повністю до обміну", – йдеться в повідомленні.

Морозова додала, що 18 вересня в Мінську сторони звірили списки полонених. За її словами, українська сторона позитивно відреагувала на запропонований механізм щодо припинення кримінального переслідування осіб після проведення обміну.

"Відповідно, зараз ми чекаємо письмові гарантії того, що цей алгоритм буде виконаний в подальшому. І в принципі після цього ми можемо чітко проводити обмін між республіками і Україною", – підсумувала "омбудсмен".

ДНР цензор

Як повідомляв OBOZREVATEL , 7 вересня Україна і Росія провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.

Після перший президент України і її представник на переговорах Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма зустрівся з координатором гуманітарної підгрупи від ОБСЄ Тоні Фіршем. Сторони обговорили взаємне одночасне звільнення утримуваних Росією і Україною осіб.

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