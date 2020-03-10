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10 березня • оновлено в 12:15
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/ Розслідування

У "ДНР" запідозрили перший випадок коронавірусу

3.8т
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У "ДНР" зафіксували перший випадок підозри на зараження COVID-2019.

Як повідомляє "МОЗ", жінка з підозрою на коронавірус госпіталізована в інфекційне відділення.

Зазначається, що 6 березня вона прибула в аеропорт "Шереметьєво" (Москва, Росія) з Китаю. Під час первинного огляду симптомів хвороби в неї не виявили. Тест на COVID-2019 був негативний.

Коронавірус у "ДНР"

Коронавірус у "ДНР"

"Під час проходження КПВВ "Новошахтинськ" 9 березня у жінки була зафіксована температура 37,2. Епізод визначено як підозрілий на коронавірус. Вона перебуває під медичним наглядом в інфекційному відділенні", – йдеться в повідомленні.

Станом на 10 березня у пацієнтки температура 37,2, жодних інших ознак коронавірусної інфекції не спостерігається. За всіма особами, які контактували з ймовірною зараженою, встановлено медичне спостереження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розроблять порядок примусової госпіталізації людей, які заражені коронавірусом COVID-2019, заборонять експорт засобів індивідуального захисту та вживуть ще низку екстрених заходів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пишут, что ей сделали анализ именно на коронавирус. И ещё мужчину с России вернули в Ордо.
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Они и так поражённые, закрыть на хй все КПП ,не выпускать пускай дохнут, балалайка в помощь
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Гоша Злой
Гоша Злой
Мартынов Марик, а как же украинская пенсия?) деды же воевали за нее!
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