У "ДНР" запідозрили перший випадок коронавірусу

У "ДНР" зафіксували перший випадок підозри на зараження COVID-2019.

Як повідомляє "МОЗ", жінка з підозрою на коронавірус госпіталізована в інфекційне відділення.

Зазначається, що 6 березня вона прибула в аеропорт "Шереметьєво" (Москва, Росія) з Китаю. Під час первинного огляду симптомів хвороби в неї не виявили. Тест на COVID-2019 був негативний.

Коронавірус у "ДНР"

"Під час проходження КПВВ "Новошахтинськ" 9 березня у жінки була зафіксована температура 37,2. Епізод визначено як підозрілий на коронавірус. Вона перебуває під медичним наглядом в інфекційному відділенні", – йдеться в повідомленні.

Станом на 10 березня у пацієнтки температура 37,2, жодних інших ознак коронавірусної інфекції не спостерігається. За всіма особами, які контактували з ймовірною зараженою, встановлено медичне спостереження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розроблять порядок примусової госпіталізації людей, які заражені коронавірусом COVID-2019, заборонять експорт засобів індивідуального захисту та вживуть ще низку екстрених заходів.

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