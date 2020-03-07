В "ДНР" по-звірячому ґвалтують чоловіків і жінок: стало відомо про жахи полону

Терористи в окупованому Донецьку щодня катують людей та ґвалтують жінок.

Про жахливу ситуацію в місті розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL журналіст та публіцист Станіслав Асєєв, якого звільнили з полону терористів "Л/ДНР" (повний текст інтерв'ю читайте тут ),

"У Донецьку через тортури проходять 95 з 100 осіб. І тут ще треба пошукати тих п'ятьох, яких не катували, а просто били. Це повинна бути або зовсім літня людина або людина з вулиці. Молоді хлопці, чоловіки 30-40 років – ніхто навіть не розбирається. Саме постійне, що відбувається, це електричні дроти на різні частини тіла", – зазначив він.

Асєєв розповів про жахи Донецька

За словами Асєєва, в Донецьку щодня когось садять у підвали та жорстоко катують, і жінки – не виняток.

"З цією ситуацією потрібно щось робити. Сам по собі обмін полоненими – вкрай важливий момент, але він не вирішує самої проблеми. Ми можемо поміняти 200 осіб, а вони через тиждень наберуть 400. Що з цим робити і як вирішити проблему жорстокого поводження з людьми в Донецьку", – додав він.

Журналіст також підкреслив, що сексуальне насильство застосовується як по відношенню до жінок, так і по відношенню до чоловіків.

"В ізоляції влаштували справжній бордель. Наловили молодих дівчат по 20-30 років, яких по неділях возять до сауни і катають на БТРах. Ізоляція – це окрема історія. Не можу про все говорити відкрито, по-перше, тому що це жінки, яких, ймовірно, мінятимуть. А по-друге, у мене там родина, і в якихось моментах я дуже обмежений. Уявити, що там відбувається, рядовому обивателю складно. Коли починаєш розповідати в приватній бесіді – відбувається якийсь розрив шаблонів, як таке може бути в центрі Донецька", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Асєєв оцінив план щодо примирення з терористами, зазначивши, що гуманітарна проблема на Донбасі та ненависть до всього українського не вирішиться поновленням виплати пенсій на окупованих територіях.

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