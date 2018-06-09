В "ДНР" можливі серйозні потрясіння - Тимчук

У вересні минулого року в окупованому Донецьку відбулася знакова закрита нарада. На ній говорили про сумні реалії "молодої республіки": колосальні проблеми житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, величезну заборгованість підприємств, дефіцит фінансових ресурсів та інші біди.

І вже тоді стало зрозуміло: "лідеру" "ДНР" доведеться покинути "пост" як такому, що не виправдав високу довіру кураторів Кремля.

В останні тижні про відставку Захарченка стали говорити все частіше.

OBOZREVATEL попросив оцінити ймовірність "кадрових перестановок" в "ДНР" координатора групи "Інформаційний опір", народного депутата України (фракція "Народний фронт") Дмитра Тимчука.

- Чи є у вас дані, що ватажка "ДНР" Олександра Захарченка незабаром замінять?

- Восени минулого року, за місяць до відходу з поста Плотницького, ми повідомляли про те, що в Донецьку проходила нарада "чиновників" "ДНР" і "ЛНР" за участю кураторів з адміністрації президента РФ, на якій порушувалося це питання - про те, що можуть бути серйозні кадрові потрясіння.

Апостроф

Тоді прямо не говорилося, кого мінятимуть, але чітко було дано зрозуміти, що зміна буде стосуватися вищого керівництва.

Хоча зміна Плотницького з боку виглядала як переворот, але, тим не менш, було зрозуміло, що це повністю інспіровано з Москви.

Але в тому, що зараз знову виникли такі чутки, я не бачу нічого дивного. Представники Москви самі дали цей посил ще восени минулого року.

Тут примітні дві речі. По-перше, щодо Захарченка. На сьогодні ми не бачимо явних ознак, як це було з Плотницьким, щоб Захарченко загруз в розкраданні фінансової допомоги з Росії. Але можливо, ми не володіємо повною інформацією.

Плотницький просто був жадібним злодієм, у якого не було жодних обмежувачів, і про це знали всі - і його оточення, і представники "адміністративних кіл" в "адміністрації" "ЛНР", і місцеве населення.

focus.ua

Але по "ДНР" такої інформації немає. У Захарченка немає іміджу пропащого шахрая і злодюги.

Друге питання - це те, що називається прізвище Пушиліна. Він показував себе як людина, яка не здатна вести власну гру. Він завжди був ретранслятором позиції адміністрації президента РФ - я маю на увазі переговори, які йшли в форматі мінської групи.

І в той же час восени минулого року ми звернули увагу на те, що на різних засіданнях, які організовував Захарченко, Пушиліна почали потроху відсікати, тобто склалося враження, що з нього роблять ізгоя.

Можливо, вже тоді був зрозумілий новий розклад в керівництві "ДНР", і Захарченко просто вважав Пушиліна конкурентом.

- В такому разі, чому виникла необхідність у заміні Захарченка?

- Мені здається, що все-таки стоїть питання про неефективність використання ресурсів і, в першу чергу, їх розкрадання. Причому, розкрадання на всіх рівнях - починаючи від самого вищого рівня, тобто керівництва "ДНР", і далі по всіх щаблях до самого низу.

Росія зараз намагається заощадити на утриманні Донбасу, розуміючи, що це вже затяжний проект і бліцкригу ніяк не виходить. Ми знаємо, що по ряду напрямків йшло скорочення фінансової допомоги з Росії.

Тому в цих умовах для росіян принципово і дуже актуально збереження тих коштів, які вони виділяють на Донбас.

Відповідно, вони хочуть поставити більш підконтрольну Москві людину, яка буде менше красти.

- Як ви думаєте, чи дозволять Захарченку просто спокійно піти, як Плотницькому, або його чекає доля Гіві і Мотороли?

- Ні, я не думаю, що Захарченка ліквідовуватимуть. Тим більше що після всіх чуток про відставку ніхто не повірить, що це зробила українська ДРГ. У це не повірять ні зомбовані росіяни, ні зомбовані мешканці "ДНР".

Газета.ру

Можливо, і буде ліквідація, але не відразу після відставки, а через певний час. Нещасний випадок, подавився, дорогу не там перейшов... буває.

Але одразу після відставки, думаю, його чекає роль почесного пенсіонера.

- Ви думаєте, Захарченко легко погодиться на це? Йому подзвонять з високих кабінетів Кремля, скажуть, "з речами на вихід" - і він послухається?

- Справа в тому, що часи, коли ватажки "ДНР" і "ЛНР" могли оточувати себе особистою гвардією, яка повністю їм підконтрольна, і забезпечити собі якийсь рівень безпеки - вже давно пройшли.

Так, у Захарченка є підрозділ, який підпорядковується особисто йому, який фактично є його "преторіанською гвардією", однак слід враховувати той фактор, що у всіх подібних підрозділах знаходяться агенти контррозвідки.

Російські спецслужби оточують повністю не лише Захарченка, але і всю його обслугу, щоб контролювати кожен його крок.

Теоретично Захарченко може протестувати, але тоді його доля точно буде вирішена. Думаю, він прекрасно це розуміє.

- Ви не в курсі, що сталося з Ходаковським?

- Чесно кажучи, я не стежу за його долею. Іноді читаю його заяви. Свого часу він сприймався нами як серйозний конкурент Захарченка. Але на сьогодні, наскільки я розумію, він знаходиться в Ізраїлі.

Протягом зими поточного року в наших звітах, які йдуть з того боку, його прізвище не згадується.

- Тобто завдання нового глави "ДНР", хто б ним не став - це, перш за все, припинення розкрадання коштів?

- Так. Поламати ту схему, яка склалася на сьогодні, і спробувати більш бадьоро звітувати перед російським керівництвом про витрати "допомоги", що надходить.