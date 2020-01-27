В "ДНР" кинули пораненого найманця: диверсанта взяли в полон українські розвідники

У понеділок, 27 січня, в зоні Операції об'єднаних сил українські розвідники взяли в полон пораненого терориста "ДНР".

Його кинули інші члени диверсійної групи після вибуху на міні, яку встановили самі ж окупанти. Про це повідомили на сторінці "Операція об'єднаних сил" в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"За словами найманця, він діяв в складі диверсійно-розвідувальної групи, метою якої було викриття позицій, спостережних постів і вогневих точок підрозділів Об'єднаних сил", – йдеться в повідомленні.

Затриманий найманець Facebook/"Операція об'єднаних сил"

У 29-річного затриманого вилучили "військовий квиток ДНР", що доводить його приналежність до збройних формувань РФ. Українські військові надали допомогу найманцю, який отримав множинні мінно-вибухові поранення, і доставили у військовий госпіталь.

"Військовий квиток ДНР" Facebook/"Операція об'єднаних сил"

"Зараз він перебуває під наглядом лікарів і дає свідчення про злочинні дії російської окупаційної адміністрації", – відзначили в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві правоохоронці затримали терориста "ДНР", який напередодні стріляв в поліцейських і поранив 25-річного дільничного офіцера.

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