В "ДНР" до смерті залікували "Маніяка": фото терориста

На Донбасі від інсульту помер терорист "Донецької народної республіки" Роман Чачковського, позивний "Маніяк".
Це сталося 19 лютого в реанімації однієї з лікарень Горлівки Донецької області, повідомили на сторінці Necro Mancer в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
В "ДНР" до смерті залікували "Маніяка"
twitter.com/666_mancer
Посібники окупантів відзначили, що 50-річного терориста "залікували" до смерті місцеві лікарі.
В "ДНР" до смерті залікували "Маніяка"
twitter.com/666_mancer
Чачковського Роман Йосипович "Маніяк" (Горлівка, 06/03/70) помер від інсульту в Донецьку 19/02/20 https://t.co/nMgMm0Dfpk # груз200 # 3омсбр # 1ак # роа pic.twitter.com/MoDSogZM5M- Necro Mancer (@ 666_mancer) February 25, 2020
Раніше OBOZREVATEL писав, що на Донбасі ліквідували терориста "Оплота". За інформацією на сайті "Миротворець", він розшукувався в Україні за дезертирство.
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