В "ДНР" до смерті залікували "Маніяка": фото терориста

На Донбасі від інсульту помер терорист "Донецької народної республіки" Роман Чачковського, позивний "Маніяк".

Це сталося 19 лютого в реанімації однієї з лікарень Горлівки Донецької області, повідомили на сторінці Necro Mancer в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В "ДНР" до смерті залікували "Маніяка" twitter.com/666_mancer

Посібники окупантів відзначили, що 50-річного терориста "залікували" до смерті місцеві лікарі.

В "ДНР" до смерті залікували "Маніяка" twitter.com/666_mancer

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Донбасі ліквідували терориста "Оплота". За інформацією на сайті "Миротворець", він розшукувався в Україні за дезертирство.

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