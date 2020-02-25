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25 лютого • оновлено в 20:56
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/ Розслідування

В "ДНР" до смерті залікували "Маніяка": фото терориста

4.6т
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На Донбасі від інсульту помер терорист "Донецької народної республіки" Роман Чачковського, позивний "Маніяк".

Це сталося 19 лютого в реанімації однієї з лікарень Горлівки Донецької області, повідомили на сторінці Necro Mancer в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В "ДНР" до смерті залікували "Маніяка"

В "ДНР" до смерті залікували "Маніяка"

twitter.com/666_mancer

Посібники окупантів відзначили, що 50-річного терориста "залікували" до смерті місцеві лікарі.

В "ДНР" до смерті залікували "Маніяка"

В "ДНР" до смерті залікували "Маніяка"

twitter.com/666_mancer

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Донбасі ліквідували терориста "Оплота". За інформацією на сайті "Миротворець", він розшукувався в Україні за дезертирство.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Донецьк
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
орден ему за то, что сдох сам!
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злой укр
злой укр
а сколько суицидников,алкашей и просто ДОХЛЫХ вытиранов АТО за эту неделю?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Реальный маньяк,чикатило отдыхает.
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