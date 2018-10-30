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/Розслідування

У Чернівцях екс-поліцейський до напівсмерті побив чоловіка через зауваження

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У Чернівцях правоохоронець побив чоловіка за те, що той зробив йому зауваження про паркування. Потерпілий наразі перебуває у лікарні у важкому стані.

Між двома чоловіками спочатку спалахнула суперечка, потім один почав завдавати іншому ударів руками, збив з ніг і продовжив побиття вже ногами, йдеться у сюжеті ТСН.

Нападник припинив завдавати ударів лише тоді, коли потерпілий вже майже не подавав ознак життя.

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Зазначається, що кривдник — це колишній працівник поліції Владислав Дикий, який за півроку до цього перевівся з патрульної поліції в управління захисту економіки у Чернівецькій області.

У відомстві поки інцидент не коментують. Депутати міськради подали звернення до Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури з проханням покарати винного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом депутат влаштував п'яний дебош.

Місце
УкраїнаЧернівці
Об'єкт
Національна поліція України
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